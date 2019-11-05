Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, İstanbul özelinde haberleşme kapasitelerini artırdıklarını belirterek “Deprem gibi durumlarda bazı noktalarda ses erişimi mümkün olmayabilir, çünkü ses sisteminin mimarisi buna kısmen engel olabiliyor. Ama biz buna anlık mesajlaşma ve diğer iletişim metotları ile çözüm bulacağız. Biz iletişimin her bacağını kullanarak vatandaşlarımızın bu tür durumlarda maksimum krizlere hazır olmasını sağlamaya çalışacağız. Ayrıca altı ay içinde ses kapasitesini yaklaşık iki katına çıkaracağız” dedi.

‘ACİL DURUM BUTONU’ BİRKAÇ AYA BİTECEK

Daha önce duyurulan Turkcell’in BİP uygulaması üzerinden devreye alınacak “Acil durum butonu” ile ilgili de bilgi veren Erkan “İçinde bazı geliştirmeler yapmayı da düşünüyoruz. En yakın toplanma noktası gibi o an için ihtiyaç duyulabilecek her türlü bilgilendirmeyi bu platform içinden yapacağız. Böylece siz ‘İyiyim veya yaralandım’ diyebileceksiniz. Burada gerek AFAD gerekse Cumhurbaşkanlığı ile sürekli çalışıyoruz. Elimizden gelen en kısa sürede bu çalışmayı tamamlamaya çalışıyoruz, birkaç ay içinde çalışma tamamlanacak” ifadelerini kullandı.

“10 MİLYAR DOLAR ÜLKEMİZDE KALIR”

Ortak fiber altyapı çalışmaları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erkan “Türkiye’nin gerçekten bir fiber altyapı ihtiyacı var. Biz kablodan bağımsız olarak evlere 4.5G teknolojisi ile havadan internet sağlayan Superbox diye bir ürün çıkardık. Talep patlaması yaşadık. Eğer fiberle müşterilerimize gidebilsek daha da maliyetler azalacak. Müşteriler, bunu almak için, şu an fiber maliyetinin iki katı bedelleri ödeme durumunda... Bu, şunu gösteriyor, Türkiye’nin fiber altyapıya acilen ihtiyacı var. Bu yatırımları tek tek operatörler yapsa belki 12-15 milyar dolar arasında bir yatırıma ihtiyaç var. Hâlbuki bunu ortak yaparsak 4-5 milyar dolar bandında çözebiliriz. Bu 10 milyar doların ülkemizde kalması demek. Bu sebeple biz ortak altyapıyı destekliyoruz. Fiber konusunda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söylüyoruz” dedi.

SİBER GÜVENLİK UZMANIMIZI KENDİMİZ YETİŞTİRİYORUZ

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin telekomünikasyon ve finans sistemlerine yapılan siber saldırıyı da değerlendiren Erkan şunları kaydetti: Siber anlamda çok ciddi koruma kalkanlarımız mevcut. Siber saldırılar, özellikle dijitalleşmenin çok yaygınlaşması ile normal bir vaka hâline geldi. Bizim çok kuvvetli bir güvenlik operasyon merkezimiz var. Beş senedir üzerinde çalıştığımız ve çok yetkin arkadaşlarla donattığımız bir merkez. Bununla ilgili de yaklaşık üç senedir siber güvenlik uzmanı yetiştirme programı yapıyoruz. Bu program vasıtasıyla kendi siber güvenlik uzmanlarımızı kendimiz yetiştiriyoruz. Buradan 50, 100 civarında mezun verirken bu mezunların bir kısmı bizim müşterimizle hatta rakiplerimizle de çalışabiliyor. Dolayısıyla biz bu işi biraz kökten çözmek için yoğun tempoyla çalışıyoruz.