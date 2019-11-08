Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Şubat ayında Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılması beklenen Galaxy S11 serisi 108 MP’lik kamerayla geliyor. Yeni kamerasına Hubble Uzay Teleskobu‘ndan esinlenerek Hubble kod adını veren Samsung, Galaxy S11’de Isocell Bright HMX sersörü ile geliyor. Yeni sensörlerle mobil kameraların ileri teknoloji DSLR fotoğraf makinesine eş değer bir çözünürlük sunacağı belirtiliyor. Detaylar açısından zengin, son derece keskin fotoğraflar sağlayan 100 milyondan fazla efektif piksel ile ISOCELL Bright HMX, aşırı düşük ışık şartlarında bile olağanüstü fotoğraflar çekebilecek. Ayrıca yeni sensörler, gelişmiş çekimler için saniyede 30 kare (fps) çözünürlükte 6K (6.016x3.384) çözünürlüklü kayıpsız video kaydını destekliyor. Öte yandan yeni Galaxy S11 serisinin, 800-1.000 dolar aralığında fiyatlarla satışa çıkacağı tahmin ediliyor.