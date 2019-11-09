Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL - 6,5 inçlik ekrana sahip TCL Plex arka tarafından üç kamera dizilimi ile geliyor. Yapay zekâ ile donatılan ve 4K kayıt kayıt yapabilen TCL Plex’te 48 MP ultra yüksek çözünürlüklü Sony sensörü, 16 MP 123 derece süper geniş açılı kamera ile 2 MP kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 24 MP kamera yer alıyor. TCL Plex ile çekilen görseller TCL NXTVISION ile gerçek zamanlı olarak iyileştiriliyor. Böylece SDR görüntüyü gerçek zamanlı olarak HDR’ye dönüştürüyor. 6 eksenli renk iyileştirme özelliği sayesinde fotoğraflar ve videolar daha net bir kontrasta sahip oluyor. Akıllı video kayıt özelliği sayesinde otomatik yakınlaştırma yapabiliyor ve nesnelerin görüntüsünü sabitleyebiliyor. Ayrıca dört pikselli görüntü yakalama teknolojisi ile daha net selfie çekebilmek mümkün hâle geliyor.

TCL Türkiye Ülke Müdürü Tamer İşisağlam 1981 yılında kurulan TLC’nin TV panel üretiminin yanı sıra buzdolabı, kulaklık ve akıllı telefon üretimi gerçekleştirdiğini söyledi. İşisağlam şirketin 2018 yılında 17 milyar dolar ciroya ve 600 milyon dolar net kâra ulaştığını belirterek “TCL Çin’in ekran paneli üreten tek firması. TV’de dünyanın en büyük ikinci firmasıyız. Bu yılın ilk yarısında yüzde 50 büyüme gerçekleştirdik. Kuzey Amerika ülkelerindeki büyüme oranımız ise yüzde 75’i buluyor” dedi. Türkiye’de yeni cihazların müjdesini veren İşisağlam, ayrıca faaliyet gösterdikleri diğer alanlarda da Türkiye’de satışa başlayacaklarını bildirdi.