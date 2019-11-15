Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Sağlık sektöründe acil ve evde bakıma dair akıllı altyapı sistemleri geliştirilen proje kapsamında Netaş, sağlık hizmeti veren firmaların sensörlerinden gelen verileri bulutta toplayarak IoT platformu ION’da işleyip anlamlı hâle getirecek. Health 5G projesinin üç yıl süreceğini belirten Netaş AR-GE Genel Müdür Vekili Bülent Kemal Mutlu “Health 5G, sağlık sektöründe, acil ve evde bakıma odaklanılıyor. Netaş, projede diğer firmaların sensörlerinden gelen verilerin bulutta toplayarak IoT platformu ION’da işleyip anlamlı hâle getirecek” dedi.