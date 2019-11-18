Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim dünyası NASA'nın yaptığı açıklamayı konuşuyor. NASA, Dünya'ya yaklaşmakta olan bir asteroid olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre bu gök taşının rotasında sapma olmazsa 2022'de Dünya'ya çarpacak.

TAM TARİHİ 6 MAYIS 2022

6 Mayıs 2022'de Dünya'ya en yakın pozisyona ulaşması beklenen gök taşının, çarpışma durumunda 230 kilotonluk bir nükleer enerjiye eş değer tahribat oluşturabileceği ön görülüyor. Bu Hiroşima'ya atılan atom bombasının yaklaşık 15 katına denk geliyor.

BİR ŞEHRİ TAMAMEN YOK EDECEK

Bu tip bir felaket senaryosunda bir şehrin tamamen yok olabileceğini söyleyen NASA uzmanları, milyonlarca insanın hayatını kaybedebileceğini ifade etti. Söz konusu asteroid'in Dünya'da hangi ülkeye ya da kente çarpacağına dair bilgi verilmedi.

