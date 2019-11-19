Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Açıklanan sonuçlara göre; 0-7 yaş arası çocuklarda büyük bir sorun olan göz tembelliği için geliştirdiği akıllı gözlüğü ile MRT Technologies, sosyal sorumluluk projelerine yönelik yetenek paylaşımına odaklanan dijital uygulaması ile AbilityPool ve bireysel ve ekip gelişimine imkân sağlayan dijital iş yönetimi uygulamasıyla Jungo takımları yatırım görüşmesi yapma hakkı kazandı. Bu takımlar, yatırım görüşmesi için Zorlu Holding ile masaya oturacak. Bu süreç sonunda yatırım için el sıkışılan projelere Zorlu Holding yüzde 25 ortak olacak. Bunun dışında hukuk, muhasebe, finans gibi birçok destek de Zorlu Holding tarafından verilecek.