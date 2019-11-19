Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk savunma sanayisinin son dönemde geliştirdiği zırhlı kara araçlarından Yörük 4x4, Japonya'daki ilk büyük ölçekli entegre savunma etkinliği DSEI Japan Fuarı'nda boy gösterdi.

Makuhari Messe'de düzenlenen DSEI Japan Fuarı, 3 gün boyunca 50'den fazla ülkeden üst düzey konuğa ve dünyanın dört bir yayından 250'den fazla katılımcıya ev sahipliği yapacak. Fuar için savunma sanayisinin önde gelen global oyuncuları Japonya'nın yolunu tuttu.

Fuarda, Japon endüstrisinin küresel pazarla etkileşimde bulunması ve küresel savunma endüstrisine Japonya'da yeni iş fırsatları sunulması amaçlanıyor. Japonya aynı zamanda Asya-Pasifik pazarına giriş kapısı olma açısından da önem taşıyor.

Japonya'nın savunma bütçesi rekor bir artışla 46 milyar dolara ulaştı ve savunma yeteneklerinin ciddi biçimde artırılması hedefleniyor. Fuar, Asya-Pasifik bölgesinde pazar için arayışta bulunan üreticilere geniş bir buluşma imkanı sunuyor.

Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina da binlerce kilometre uzaklıktaki fuara Yörük 4x4 hafif zırhlı araçla katıldı. Japonya'da sergilenen ilk Türk zırhlısı olan Yörük 4x4, ülkeye 3 haftalık bir deniz yolculuğuyla ulaştı. Araç, fuarda, üzerindeki ASELSAN'ın Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ürün ailesinin yeni üyesi Sarp-Zafer ile birlikte sergilendi. Nurol Makina, fuarda zırhlı araç sergileyen sınırlı sayıdaki üreticiler arasında yer aldı.

İhracat başarısı

Nurol Makina, Ejder Yalçın ve Yörük gibi zırhlı araçları bir dizi ülkeye ihraç etme başarısı yakaladı. Bu kapsamda Katar tarafından tercih edilen Yörük 4x4 ve Sarp-Zafer, böylece ilk ihracat başarısına birlikte imza atmıştı.

Şirket, Japonya ile eş zamanlı olarak Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen savunma sanayisi etkinliklerinden Bangkok'taki Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı'na katılıyor.

Yörük ihtiyaca göre şekilleniyor

Yörük, özellikle eklemeli zırh ve mobilite kabiliyetleriyle rakiplerinin önüne geçiyor. Herhangi bir zırh plakası eklenmemiş haliyle Seviye-1 balistik korumaya sahip Yörük'ün koruma seviyesi, farklı zırh plakalarının eklenmesiyle Seviye 4'e kadar çıkarılabiliyor.

İhtiyaca göre farklı silah sistemleri entegre edilebilen Yörük, düşük silüeti, kısa dönüş yarıçapı ve yüksek süratiyle keşif-gözetleme görevlerinde ve meskun mahal operasyonlarında da fark oluşturuyor. Ağırlık merkezi alçakta olan ve kullanıcıya üstün bir yol tutuş sunan aracın 140 kilometre/saat olan azami hızı, kendi sınıfında en üst segmentte yer alıyor.