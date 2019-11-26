Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temur

İSTANBUL

Dünya ticaretinde güç dengesi Doğu’ya kayıyor. “Bir Kuşak Bir Yol” projesi kapsamında Çin’den yola çıkarak Marmaray üzerinden Prag’a giden Çin Demir Yolu Ekspresi yeni bir dönemin kapılarını aralarken diğer yandan dünyanın en büyük e-Ticaret platformlarından bir olan AliExpress sanal ticaret ağı kurma çalışmalarına hız verdi. Çin, Rusya, Türkiye, İtalya ve İspanya ile Doğu’dan Batı’ya kadar bir hat kurmak isteyen AliExpress, Türkiye’deki faaliyetlerine resmen başladı. Bu kapsamda İhracatname ile iş birliğine giden AliExpress, Türk KOBİ’lerine 200’den fazla ülkeye ihracat yaptıracak. İşe tekstil ürünlerinden başlayan AliExpress, bunun için bir de depo kurdu. Gebze’deki depoya gönderilen ürünler, buradan tüm dünyaya China Cargo ile ulaşacak. Gümrük ve kargo işlemleri ise İhracatname tarafından yapılacak.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE 50 MİLYAR DOLARLIK KATKI

AliExpress’in Türkiye operasyonlarını başlatmasının sebebi ise Türkiye’nin üretim yapan bir ülke olması. KOBİ’ler bu sayede oturdukları yerden dünyanın bir ucundaki pazar ve firmalara ulaşabilecek. Bu daha fazla üretim anlamına gelirken, KOBİ’lerin markalaşma sürecine katkı sağlayacak. AliExpress ayrıca ihracat atağıyla 2023 yılına kadar Türkiye ekonomisine 50 milyar dolarlık katkı sunmaya hedefliyor.

İKİ GÜNDE İHRACAT

Bütün dünyada 200 milyonun üzerinde aktif müşteriye sahip olan Alibaba.com’un gücüyle 260 milyondan fazla alıcı ve satıcıyı bir araya getiriyor. Firmalar AliExpress’te mağaza açmak için herhangi bir ücret ödemiyor. Başvurunun ardından iki gün içerisinde ihracata başlayabiliyorlar. Ürünler 18 dilde tercüme ediliyor, global ve yerel ödeme çözümleri ile tahsilat problemi yaşanmıyor. Ayrıca Ticaret Bakanlığı bu gibi platformlara üye olan firmaların yıllık site aidatlarının yüzde 80’ini kendi karşılıyor.