Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sohbetler ekranının görünümünün değiştirilmesi, yapılan görsel değişiklikler arasında yer alıyor. Yeni görünüm sayesinde iPhone sahiplerinin mesajları içinde hızlı bir tarama yapması kolaylaşıyor. Buna ek olarak, VoiceOver modunu kullananların Braille klavyesiyle doğrudan mesaj gönderebilmesi de mümkün hâle geliyor. Çağrı bekletme desteği konusunda pek fazla bir açıklamaya gerek yok.

Yeni gizlilik ayarları

Artık iPhone sahipleri, WhatsApp’ta bir telefon görüşmesi yaparken başka bir çağrı geldiğinde onu da görebilecek ve tercihleri doğrultusunda bu çağrıyı bekletebilecek veya kabul edebilecek. WhatsApp’ın iPhone kullanıcılarına sundukları arasında yeni gizlilik ayarları da dikkat çekiyor. Kullanıcılar artık kendilerini kimlerin WhatsApp gruplarına ekleyebileceği konusunda söz sahibi olabilecek.

3 seçenek sunuyor

Bunun için uygulamada Ayarlar / Hesap / Gizlilik/ Gruplar adımlarını izlemek gerekiyor. Burada kullanıcıların karşısına “Herkes”, “Kişilerim” ve “Şunlar Hariç Kişilerim” olmak üzere üç seçenek sunuluyor. Kullanıcıları gruplara ekleyemeyen grup yöneticileri, o kişileri gruplara özel olarak davet edebilecek.