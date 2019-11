Türkiye Gazetesi

Dijital dünyanın her geçen gün gelişmesiyle sanal korsanlar (hacker) sağlık sektöründe de açık aramaya devam ediyorlar. Hem hasta verilerinin hem de hasta bakımının dâhil olduğu birbirine bağlı cihazları hedeflerine alan sanal korsanların en çok hasta kayıtlarına ilgi gösterdiği kaydediliyor.

Hasta kayıtlarının karaborsada 250 dolara kadar alıcı bulunabildiğini belirten HPE Aruba Ülke Müdürü Ersin Uyar, "Çalışmalar, nesnelerin interneti teknolojilerini kullanan sağlık kuruluşlarının yüzde 89’unun, yine bu teknolojiyle ilişkili güvenlik ihlallerine maruz kaldığını gösteriyor. En kötü senaryoda tehlikede olanlar sadece hasta verilerinden ibaret değil. Hasta bakımı ile ilgili çok daha endişe verici olasılıklar da var. Örneğin, hastaya verilecek ilacın dozunu kendi kendine ayarlayan bir cihaz, yazılım kaynaklı bir sorundan ya da kötü niyetli bir saldırgandan zarar görebilir. Yine böyle bir durumda ağa bağlanan cihazlar arasında öncelikli erişimlerde sorun olması hayati öneme sahip cihazların kullanımlarında aksaklıklara yol açabilir. Bunlar, aşırı örnekler olabilir fakat her hastanenin ve sağlık kuruluşunun hazırlıklı olması gerektiği durumlar. Bunlara karşın korunmak için nesnelerin internetinin güvenlik açığının temeline yani, network görünürlüğüne inmek gerekiyor." dedi.

Yatak başına hâlihazırda 10 ila 15 nesnelerin interneti cihazının bulunuyor

Uyar; bir araştırmaya göre, ABD’deki hastanelerde yatak başına hâlihazırda 10 ila 15 nesnelerin interneti cihazının bulunduğunun tahmin edildiğini belirterek, "Nesnelerin interneti cihazlarını belirli bir ölçekte barındıran networkü en iyi şekilde korumak oldukça zor bir iştir; fakat bazen bu, her bir sensöre kadar her şeyin ayrı ayrı kaydedilmesiyle, emniyet altına alınmasıyla ve takip edilmesiyle mümkün olabilir. Her şeyin bu yöntemlerle (cihazların dijital parmak izinin alınmasıyla) yönetilmesine izin veren bir sistem olmadan, güvenlik açıkları saldırıların hedefi haline gelebilir." ifadelerini kullandı.

"Günümüz sağlık sisteminin süregelen devrimi için hayati önem taşıyan bir fırsat"

Siber saldırılara karşı geliştirilen yapay zeka ve makine öğrenimli çözümü gerektiği artık bir bilinen bir gerçek olduğunu belirten Uyar, "Bu büyük sorumlulukları da beraberinde getirirken aynı zamanda günümüz sağlık sisteminin süregelen devrimi için hayati önem taşıyan bir fırsat. Nesnelerin interneti çağında devam eden ilerleme, donanım üzerine yapılan inovasyonlar ve dijitalleşen hasta bakımı kadar etkili güvenliğe de dayalı olacaktır. Network yöneticileri hastaneleri için doğru araçları kullandığı müddetçe doktorlar da hastalarına bakabileceklerdir. Özel amaçlar için üretilmiş bulut platformunda çalışan sistemler, benzer IT özelliklerine sahip cihazlar arasında ayrım yapmak ve networke bağlanan cihazlar için son derece ayrıntılı, davranış temelli profiller oluşturan bir dizi makine öğrenimi kullanıyor." şeklinde konuştu.