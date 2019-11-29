YouTube’da en çok izlenen videolara baktığınızda bakıldığından karşınıza ilk müzik klipleri çıkıyor. Nitekim bu durum kanallar söz konusu olduğunda da değişmiyor. Genel olarak en çok takip edilen kanalların müzik içeriğine sahip olduğunu görüyoruz. İşte en çok takipçisi olanlar!
Ed Sheeran
Takipçi Sayısı: 42.8 milyon
Eminem
Takipçi Sayısı: 39.8 milyon
Katy Perry
Takipçi Sayısı: 35.6 milyon
Taylor Swift
Takipçi Sayısı: 36.4 milyon
One Direction
Takipçi Sayısı: 30.3 milyon
Ariana Grande
Takipçi Sayısı: 39 milyon
Spinnin’ Records
Takipçi Sayısı: 26.2 milyon
Trap Nation
Takipçi Sayısı: 27.7 milyon
Bruno Mars
Takipçi Sayısı: 26.1 milyon
Marshmello
Takipçi Sayısı: 41.2 milyon