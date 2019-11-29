YouTube’da en çok izlenen videolara baktığınızda bakıldığından karşınıza ilk müzik klipleri çıkıyor. Nitekim bu durum kanallar söz konusu olduğunda da değişmiyor. Genel olarak en çok takip edilen kanalların müzik içeriğine sahip olduğunu görüyoruz. İşte en çok takipçisi olanlar!

Ed Sheeran
Takipçi Sayısı: 42.8 milyon

Eminem
Takipçi Sayısı: 39.8 milyon

Katy Perry
Takipçi Sayısı: 35.6 milyon

Taylor Swift
Takipçi Sayısı: 36.4 milyon

One Direction
Takipçi Sayısı: 30.3 milyon

Ariana Grande
Takipçi Sayısı: 39 milyon

Spinnin’ Records
Takipçi Sayısı: 26.2 milyon

Trap Nation
Takipçi Sayısı: 27.7 milyon

Bruno Mars
Takipçi Sayısı: 26.1 milyon

Marshmello
Takipçi Sayısı: 41.2 milyon