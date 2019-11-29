Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YouTube’da en çok izlenen videolara baktığınızda bakıldığından karşınıza ilk müzik klipleri çıkıyor. Nitekim bu durum kanallar söz konusu olduğunda da değişmiyor. Genel olarak en çok takip edilen kanalların müzik içeriğine sahip olduğunu görüyoruz. İşte en çok takipçisi olanlar!

Ed Sheeran

Takipçi Sayısı: 42.8 milyon

Eminem

Takipçi Sayısı: 39.8 milyon

Katy Perry

Takipçi Sayısı: 35.6 milyon

Taylor Swift

Takipçi Sayısı: 36.4 milyon

One Direction

Takipçi Sayısı: 30.3 milyon

Ariana Grande

Takipçi Sayısı: 39 milyon

Spinnin’ Records

Takipçi Sayısı: 26.2 milyon

Trap Nation

Takipçi Sayısı: 27.7 milyon

Bruno Mars

Takipçi Sayısı: 26.1 milyon

Marshmello

Takipçi Sayısı: 41.2 milyon