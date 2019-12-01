Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya, hipersonik başlığa sahip "Avangard" kıtalararası hipersonik füzeyi geçtiğimiz aylarda başarılı şekilde test etmişti. Göreve başlaması için geri sayımın sürdüğü füze, ses hızının 27 katına ulaşabiliyor. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, füze ABD'li müfettişler tarafından incelendi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, söz konusu inceleme iki ülke arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde 24 - 26 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi.



Füzenin önümüzdeki ay Ural Dağlarında bulunan askeri üste görevine başlayacağı belirtiliyor.