Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Proje ile üniversitelerin mühendislik ve teknoloji bölümlerinde okuyan öğrencilere, yeni nesil AR-GE yetkinlikleri kazandırılacak; mentorluk desteği ile Arçelik’te staj ve iş imkânı da sağlanacak. Bu kapsamda 30 kişilik ilk öğrenci grubu Arçelik’in Çayırova’daki Ar-Ge merkezinde üç günlük bir workshop’a başladı. Seçilen 60 öğrenciyi uzman isimlerle workshop’larda bir araya getireceklerini belirten Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk “Tasarım odaklı düşünme, çevik çalışma, inovasyon, veri analitiği ve veriye dayalı karar verme gibi farklı alanlarda tecrübe kazanmalarını sağlayacağız” dedi.