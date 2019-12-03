Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliği ile artık kâğıt fatura dönemi kapanıyor. 1 Ocak itibarıyla hayatımıza girecek düzenleme ile hâlihazırda e-Fatura uygulamasını kullanan tüm işletmelere e-Arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu getirildi. Düzenleme ile yaklaşık 120 bin işletmenin e-Arşiv uygulamasına geçmesi beklenirken, 1 Temmuz itibarıyla e-Fatura’daki 10 milyon ciro sınırı da 5 milyon liraya iniyor. Bir önemli değişiklik de serbest meslek makbuzlarıyla ilgi. Artık avukat, doktor ve muhasebeci gibi serbest meslek sahipleri de 1 Haziran’dan itibaren faturalarını elektronik ortamda kesecek. Yeni dönemde yaklaşık 250 bin mükellefin faturalarını sanal ortama taşıması beklenirken kâğıt kullanımı da neredeyse sona erecek.

KÜÇÜK İŞLETMELER DE DÂHİL

Düzenlemeler bununla da sınırlı değil. Sadece büyük işletmeler değil mikro işletmeler de faturaları dijital ortama taşıyacak. 1 Ocak’tan itibaren 5 bin ve üzeri satışlarda fatura Gelirler İdaresi’nin platformu üzerinden yapılacak. Müşterilere yönelik satışlarda ise 30 bin lira sınırı aranacak. Bu yeni dönem için tüm hazırlıklarını tamamlayan şirketler ise entegre çözümlerle fatura başına 2,5 liraya kadar tasarruf ettiriyor. Tebliği ile 220 milyon liralar seviyesindeki pazarın önümüzdeki yıl 1 milyar liralık büyüklüğe ulaşması beklenirken beş yıl içerisinde 2-25 milyar lira büyüklüğe ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bu yıl yüzde 100’ün üzerinde büyürüz

eLogo lider entegratör olarak pazarın yüzde 25’ine hitap ediyor. 25 bin müşteriye sahip olan eLogo firmalara terzi usulü hizmet veriyor. eLogo Genel Müdiresi Başak Kural “Biz kesilen faturaları elektronik ortamda hem Gelir İdaresi Başkanlığına hem de mükelleflere göndermekle yükümlüyüz. e-Fatura, e-Arşiv, e-Mutabakat, e-Tahsilat ve sanal POS’tan oluşan entegre hizmet veriyoruz. Müşterilerimize danışmanlık hizmeti vererek onların ihtiyaçlarına göre özel hizmetler sunuyoruz. En önemli farklarımızdan bir tanesi de tüm ERP’lere entegreyiz. Bugün Logo dışında 80’den fazla yazılıma bağlanıyoruz. Ayrıca firmalar ile bankalar arasında dijital köprü kuruyoruz. Firmaların kredi almasına aracılık ediyoruz. Bu hizmetlerimiz sayesinde 2017 ve 2018’de Bilişim 500’de en çok tercih edilen etegratör ödülünü aldık” dedi. Bu sene pazarın yüzde 20 gönüllü büyüdüğüne dikkat çeken Kural “Bize 2500 civarında gönüllü firma geldi. Zorunlu geçiş ile birlikte bu sayı daha da artacak” diye konuştu. Her sene yüzde 50 büyüdüklerini dile getiren Başak Kural yeni düzenleme ile birlikte önümüzdeki yıl yüzde 100’ün üzerinde büyüme beklediklerini kaydetti.

Belgeleri KEP ile birlikte düzenliyor

Pazarın en büyük oyuncularından biri olan Türkkep, KEP hizmeti ile birlikte rakiplerinden ayrışıyor. Türkkep olarak pazarda yüzde 4-5 pazar payı hedeflediklerini dile getiren Türkkep Genel Müdür Yardımcısı Olgar Ataseven “Dünya e-Fatura pazarı 550 milyar adet. Bunun yaklaşık yüzde 15’i elektronikleşti. Bizdeki oran ise yüze 25-30’lar civarında. Hızlı adapte oluyoruz. Biz aynı zamanda rakiplerimizden farklı olarak KEP hizmeti de veriyoruz. Bütün çalışanlar KEP hesabı açıyoruz. Belgeleri güvenilir ortamda sunuyoruz” dedi. Ataseven e-Fatura’nın vergilendirmenin çok önemli bir parçası olduğunu belirterek, e-Vergi döneminin başladığını söyledi. Ataseven şunları kaydetti: “Devlet hangi işletmeden ne kadar vergi alacağını anlık olarak görebilecek. Ayrıca her türlü vergi kaçakçılığı, kayıt dışı ticari faaliyetlerin de önüne geçiliyor. Devlet hiçbir açık kapı bırakmayacak. Veri dijitalleşecek. Yani Vergi 4.0’dan bahsediyoruz. Beyana gerek kalmayacak. 15 yıl içerisinde Vergi 4.0’ı göreceğiz.”

Her ay 100 milyon fatura

Türkiye’nin ilk entegratör firmalarından biri olan Digital Planet aylık 100 milyon elektronik belge düzenliyor. Bugüne kadar 6 milyar belge düzenlediklerini belirten Digital Planet Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Evren Demirbaşoğlu, bu alanda açık ara lider olduklarını söyledi. Türkiye’nin en çok fatura üreten firmaları ile çalıştıklarını ifade eden Demirbaşoğlu, “e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter hizmeti veriyoruz. 250’den fazla yazılımla entegre çalışıyoruz. 12 binin üzerinde tekil müşterimiz var. Yeni gelen müşteriden en az yüzde 15-20 pazar payı hedefliyoruz” dedi. Gelirler İdaresi’nin yayınladığı tebliği ile önümüzdeki yıl denetimlerin de başlayacağını anlatan Demirbaşoğlu “İki yılda bir denetim yapılacak. Bu işi ciddi yapan firmalar hayatta kalacak. Entegratör firma sayısı yarıya düşecek” diye konuştu.

Anahtar teslim e-Fatura

Geçtiğimiz mayıs ayında Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım’ın bünyesine kattığı Paraşüt, “Anahtar Teslim e-Fatura” özelliği ile işletmelere, e-Fatura’ya kolay geçiş imkânı sunuyor. Paraşüt’ün özel e-Fatura süreç danışmanları, başvuru işlemlerini işletme sahiplerinin adına yönetiyor. Bu sayede KOBİ’ler ofislerinden dahi çıkmadan e-Fatura’ya geçiş yapıyor, faturalama giderlerini azaltıyor. e-Fatura’ya gönüllü olarak geçen işletme sayısının artmasını destekleyen Paraşüt, şimdiye kadar 4 bini aşkın KOBİ’nin bu imkandan yararlanmasını sağladı. 12 bin müşteriye hizmet verdiklerini dile getiren Paraşüt Pazarlama Direktörü Bora Şahan ayrıca Otopilot ile ön muhasebe işlemlerini dijitalleştirdiklerini, Paraşüt Atlas ile de mali müşavirlerin dijitalleşme sürecine katkı sağladıklarını söyledi.