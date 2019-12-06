Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın 3 yeni iPhone modelini tanıtmasının üzerinden sadece birkaç ay geçmesine rağmen gelecek yıl görücüye çıkacak modeller ile ilgili iddialar şimdiden gelmeye başladı.

Apple’ın iPhone modelleri ile ilgili başarılı tahminleri ile adını duyuran teknoloji analisti Ming-Chi Kuo, yeni iPhone raporunu açıkladı.

Söz konusu rapora göre, Apple 2020’nin Eylül ayında 5 yeni iPhone modelini görücüye çıkaracak. Aynı iddiaya göre, bu modeller, iPhone SE 2, iPhone 12 (iki farklı model),iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olacak.

iPhone SE 2’nin 4.7 inçlik LCD ekrana ev sahipliği yapması beklenirken, OLED ekranlı Phone 12 modeller ise 5.4 inç, 6.1 inç ve 6.7 inçlik ekran büyüklüklerine sahip olacak.

Kuo, yeni iPhone SE2 hariç diğer yeni iPhone modellerinin tamamının 5G desteği sunacağını öne sürüyor.

Apple’dan ise konu ile ilgii resmi bir açıklama bulunmuyor.



Kaynak: NTV