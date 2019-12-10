Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Süper insana ulaşmak için bilim adamları çalışmalarını hızla sürdürüyor. İngiltere’de Bath Üniversitesinde yapılan araştırmada beyne takılan çipler ile parkinson gibi hastalıkların tedavisinde umut ışığı olurken insan hafızasını da yüzde 15 ila yüzde 20 oranında iyileştirmeyi başardı. Bu yeniliğin parkinson ve Alzheimer’ın yanı sıra depresyon, bağımlılık, otizm, epilepsi ve konuşma bozuklukları gibi gündelik hayatı kısıtlayan hastalıklara da çözüm olabileceği düşünülüyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda Elon Musk’ın teknoloji şirketi Neuralink doğrudan beyne takılan bir implant ile sinir hücrelerine elektrik sinyalleri göndererek bozulan fonksiyonları iyileştirmeyi vaat etmişti. Bütün bu gelişmelerle insanların bilişsel (zekânın işleyişiyle ilgili, kognitif) yeteneklerinin ve hayat kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Bu implant ve iskelet destek sistemlerinin yanı sıra süper insana ulaşmak için genetik bilimi de aynı hızla yol alıyor. İnsan Genomu Projesi, genlere müdahale edilerek daha dayanıklı, daha zeki ve daha yetenekli bebeklerin dünyaya getirilebileceğini paylaştı. Çalışmaların 15-20 yıl içerisinde net sonuçlar üretmesi bekleniyor.

Dünyada birçok üniversitenin bu alanda çalışmalar yürüttüğünü belirten Disiplinler Arası Beyin Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Korkut Ulucan, özellikle ABD’nin başı çektiğini söyledi. Ulucan, ABD eski Başakın Barck Obama’nın başlattığı Beyin İnisiyatifi Projesi ile beynin sırlarının aydınlatılması için çalışmalar yapıldığını belirterek “Sadece ABD değil İsrail de bu alanda ciddi çalışmalar yürütüyor. İtalya’da Ferrara Üniversitesi, epilepsi hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere bir implant geliştirdi. California Üniversitesi de çiple düşünceleri kelimelere dönüştürmeyi başardı. Burada hastaların beyinlerine elektrotlar yerleştiriliyor. Bunlar beyinde hastalıklı bölge ile etkileşime girerek tedavi ediyor. Şimdilik bu teknolojiler ürüne dönüşmedi ama çok yakın gelecekte hayatımıza girecek. Beynin bilinmeyen sırlarının aydınlatılması ile ilk olarak parkinson ve Alzheimer hastalıklarının tedavi edileceğine inanıyorum” dedi. Türkiye’de Üsküdar Üniversitesinin bu alanda çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Ulucan ancak bazı engellemelerle karşılaştığını bildirdi.

Beyin masaya yatırılıyor

Nişantaşı Üniversitesinde 14-15 Aralık tarihinde düzenlenecek 3. Nörobilim Kongresi’nde beyin çiplerinin masaya yatırılacağını ifade eden Ulucan “Acıya ve yorgunluğa dayanıklı asker’ ya da ‘Çok daha hızlı ve güzel çalım atan futbolcu yapılabilir mi?’ konuları üzerine yıllardır düşünülüyor. Ütopya gibiydi fakat günümüzde teknolojinin de yardımıyla bunlar kısmen de olsa yapılabilir hâle geldi. Asıl korku ise amaç dışı kullanım. Çünkü ‘Bunlar mümkün mü?’ derken bugün olabileceğini görüyoruz” dedi.