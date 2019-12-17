Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Yandex’in başvurusu üzerine toplanan Rekabet Kurumu, haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle ABD’li teknoloji devi Google’a 93 milyon lira ceza kesmişti. Cezayı ödemek istemeyen Google Türkiye’ye tehdit etmeye kalkıştı. Firma 7 Kasım’da telefon üreticilerine ve GSM operatörlerine bir mektup göndererek 12 Aralık itibarıyla yeni çıkacak akıllı telefonlarda Android işletim sistemi olmayacağını duyurdu. Mektupta iş ortaklarına da seslenen Google, cezanın iptali için Rekabet Kurumuna baskı yapmalarını istedi. Eğer taraflar anlaşmaya varamaz ise yeni çıkacak akıllı telefon modellerinde Google Search, Google Play, YouTube, Gmail ve diğer Google uygulamalara yer verilmeyecek. Ancak hâlihazırdaki cihazlar ve şuan satışta bulunan modeller bu durumdan olumsuz etkilenmeyecek.

Bu tavrıyla âdeta Türkiye’ye aba altından sopa gösteren Google dün ikinci bir açıklama daha yaparak geri adım atmayacağını bildirdi. Google’dan yapılan açıklamada “Bugün, Türkiye’de milyonlarca kullanıcı Android telefon kullanıyor. Bu da, Android telefonları satan Türk ve uluslararası üreticiler ve Türkiye’deki mobil operatörler ile mobil cihazlar için uygulamalar, oyunlar ve servisler hazırlayan geliştiriciler için ekonomik fırsatlar sunmaktadır. Rekabet Kurumu ile üç yıldan fazla süre çalıştıktan sonra ağustos ayında yine Rekabet Kurumunca alınan bir karar üzerine Android iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarda bazı değişikliklere gittik. Bu değişiklikler arasında, iş ortaklarımıza cihazları üzerinde Google’ın gelir üreten uygulamalarının önceden yüklenmesi konusunda sunduğumuz esnekliği çok daha yüksek bir seviyeye taşımak da yer alıyordu. Ancak, kasım ayında Rekabet Kurumu bu değişikliklerin yeterince uygun olmadığı ve Türkiye’de bu anlaşmalarla faaliyet gösteremeyeceğimiz yönünde kanaat bildirdi. Google olarak bu konunun olabildiğince hızlı şekilde çözümü için Rekabet Kurumu ile birlikte çalışmayı sürdürüyoruz. Bu çerçevede, Türkiye’de hızlı şekilde kanunlarla uyumlu biçimde çalışmak bizim için büyük önem taşıdığından, iş ortaklarımızla temasa geçerek kendilerini Türkiye’de yeni çıkacak Android cihaz modellerini onaylamayı durdurmak zorunda olduğumuz doğrultusunda bilgilendirdik. Bu, Türkiye’de yeni cihaz modellerinin Google servisleri ile pazara sunulamayacağı anlamına geliyor. Hâlihazırda mevcut modellerin satışı ve çalışması ise normal şekilde devam edecek. Mevcut cihazlar ve uygulamalar da normal biçimde çalışmaya ve güncellemeler almaya devam edecek. Google’ın diğer ürünleri ve servisleri ise durumdan etkilenmeyecek. Bu durumun Türkiye’deki kullanıcılar, üreticiler, uygulama geliştiriciler ve operatörler için getirdiği zorlukları anlıyor, bu sebeple Rekabet Kurumu ile birlikte çalışarak konuyu en kısa sürede çözüme kavuşturabilmeyi umuyoruz” denildi.

Google, son açıklamasıyla kısmen durumu yumuşatmaya çalışsa da Huawei’ye yaptığı yatırımların benzerini bir devlete karşı uygulamaya kalkışması büyük tepkiye yok açtı. Goolge’ın Avrupa’da açılan benzer davalarda geri adım atarken Türkiye devletine karşı hasmahane tutum sergilemesi açıkçası cezalandırılmayı gerektiren bir davranış olarak hükûmetin önünde bekliyor. Bu kapsamda Google’un web üzerinden de 81 milyona erişimi engellenerek cevap verilebilir. Yaşanan olaylar teknolojik bağımlılığın da ne denli ağır sonuçlara yol açabileceğini göstermesi açısından da çok önemli. Bu anlamda Yaani gibi yerli servislerin kullanımın desteklenmesi ve özendirilmesi gerekiyor.