Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Magnezyum alaşımlı yapısıyla dikkat çeken bilgisayarın ağırlığı ise bir kilogramın altında. HP bu oranı yüzde 32 daha hafi bir kasa, yüzde 26 daha hafif bir klavye ve yüzde 37 daha hafif bir touch pad ile ulaşmış. Tek bir şarjla 24,5 saat kullanılabilen HP Elite Dragonfly’ın yarım saat şarj ile yüzde 50 bataryaya ulaştığını belirten HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman “HP Elite Dragonfly’ın bazı parçalarında, geri dönüşüme kazandırılan plastikler kullanıldı. Bu yönüyle okyanuslarda plastik kirliliği oluşmasını engellemeye katkıda bulunan ilk ekran HP Elite Display ve Haiti’de toplanan 35 milyon plastik şişelerden üretilen orijinal HP mürekkep kartuşları da diğer iki ürün olarak sıralanıyor. HP, 2020’de piyasaya süreceği tüm yeni HP Elite ve HP Pro masaüstü bilgisayarlarında ve notebooklarında geri dönüşüme kazandırılan plastikleri kullanacak” dedi. HP Elite Dragonfly 1.299 USD + KDV’den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.