Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

∂ Türkiye’nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu GÖKTÜRK-2, tasarım ömrü beş yıl olmasına rağmen yörüngesindeki yedinci yılını geride bıraktı. 2012’de uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-2 uydusunda, kızılötesi kamera, arayüz kartları, görüntü sıkıştırma yazılım ve donanımları verici gibi yüksek teknolojili yerli ve milli ürünler TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirildi. Tasarım ömrü beş sene olmasına rağmen yedi yıldır görev yapan uydunun bu başarısında, tasarım ve üretim sürecinde uygulanan üst düzey mühendislik tedbirleri önemli rol oynuyor. GÖKTÜRK-2, öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu istihbarat amaçlı görüntüler elde ediliyor. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla üniversite ve araştırma kurumlarının görüntü ihtiyaçları da yine uydu ile karşılanıyor. Öte yandan ilk metre altı çözünürlüklü milli görüntüleme uydumuz İMECE’nin 2021’de uzaya fırlatılması planlanıyor. İlk millî haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A da 2021’de tamamlanacak.