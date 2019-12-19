1991 yılından bu yana Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) sahip olduğu ‘.tr' uzantı sağlama ve tahsis yetkisinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) geçmesiyle birlikte, ‘.tr' uzantılı alan adı sahipleri için yeni bir süreç başladı. ‘.tr' uzantılı alan adlarını nic.tr üzerinden alan kullanıcıların, yetkili kayıt operatörlerine geçiş sağlaması gerektiğiyle ilgili web sitesinden kamuoyunu bilgilendiren ODTÜ, ‘.tr' uzantılı alan adı sahiplerine de bilgilendirme maili gönderdi. Bilgilendirmede; 3 ay içinde aktarım sürecinin biteceğini, yeni alan adı tahsisi ve yenileme işlemlerinin de durdurulacağını açıklandı. Bugüne kadar nic.tr üzerinden yapılan ‘.tr' uzantılı kayıtlar, 23 Aralık 2019 itibari ile yetkili kayıt operatörlerine devredilebilecek.
TR uzantılı 400 binin üzerinde alan adı, 3 ay içerisinde transfer edilecek
19.12.2019 - 16:57 | Son Güncelleme: 19.12.2019 - 16:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 'tr' uzantılı alan adları konusunda tem yetkili kurum oldu. Bu gelişmeyle birlikte, Türkiye’deki 400 binin üzerinde alan adı 23 Aralık 2019’dan itibaren 3 ay içerisinde belirlenen yetkili kayıt operatörlerine transfer edilmeye başlanacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK),
669707 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/669707.aspx
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