Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1991 yılından bu yana Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) sahip olduğu ‘.tr' uzantı sağlama ve tahsis yetkisinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) geçmesiyle birlikte, ‘.tr' uzantılı alan adı sahipleri için yeni bir süreç başladı. ‘.tr' uzantılı alan adlarını nic.tr üzerinden alan kullanıcıların, yetkili kayıt operatörlerine geçiş sağlaması gerektiğiyle ilgili web sitesinden kamuoyunu bilgilendiren ODTÜ, ‘.tr' uzantılı alan adı sahiplerine de bilgilendirme maili gönderdi. Bilgilendirmede; 3 ay içinde aktarım sürecinin biteceğini, yeni alan adı tahsisi ve yenileme işlemlerinin de durdurulacağını açıklandı. Bugüne kadar nic.tr üzerinden yapılan ‘.tr' uzantılı kayıtlar, 23 Aralık 2019 itibari ile yetkili kayıt operatörlerine devredilebilecek.