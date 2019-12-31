Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Zorlu bir yılı geride bırakan Turkcell, başta fiber altyapı ve 5G olmak üzere önümüzdeki üç yıl boyunca üç milyar dolarlık yatırım yapacak. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 2020 yılında en çok konuşulacak konular arasında fiber altyapı ve 5G konularının olacağını belirterek “Ortak fiber altyapı konusunun 2020 yılında çözülmesi sektör açısından en büyük temennimiz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Fiberi engelleyen karşısında beni bulur” sözünü hatırlatan Erkan, şunları kaydetti: “Türkiye’de toplam 250-300 bin kilometre uzunluğunda fiber altyapı var. Ama bu önümüzdeki dönemde daha çok gündeme gelecek 5G’ye geçiş için yeterli değil. O nedenle, fiber yatırımların ülkemizin en ücra köşelerine kadar yaygınlaşması olmazsa olmaz bir önem taşıyor. Bunun için ihtiyaç duyduğumuz fiber altyapı uzunluğu ise yaklaşık 1 milyon kilometre. Bu fiber yatırımını her şirket ayrı ayrı yaparsa 15 - 16 milyar dolarlık bir maliyet ortaya çıkıyor. Ancak hep birlikte ortak yaptığımız takdirde bunu 3-4 milyar dolara çözebiliriz. Biz operatörler arasındaki rekabetin altyapıda değil üstyapıda, dijital servislerle sunacağımız hizmetler ile olması gerektiğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da verdiği desteğin, bu konuda 2020 yılında ülkemiz için olumlu bir şekilde çözüm sağlayacağına inanıyoruz.

Erkan, Turkcell’in 5G çalışmalarında gelinen noktaya ilişkin de bilgi verdi. Türkiye’nin 5G alanında söz sahibi ülkelerden biri olması için çalıştıklarına dikkati çeken Erkan “5G alanında yürüttüğümüz iki AR-GE projemiz Avrupa Komisyonu’nun 5G çalışması “Horizon 2020” kapsamında destek almaya hak kazandı. 2020 yılının ikinci çeyreğinden itibaren destek alacak bu projelerimizden ADACORSA Projesi Drone Haberleşmesi üzerine 5G’li çözümler geliştirecek. BEYOND5 adlı ikinci projemizde ise inşaat sahasındaki faaliyetlere yönelik olarak güvenlik ve verimliliği artırmak amacıyla tasarlanan 5G-destekli bir otonom araç çalışması yapılacak” dedi.