Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ilk demiryolu hatlarından birisi olan ve 1932 yılında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılan Samsun-Sivas demiryolu hattı 83 yıl hizmet verdikten sonra 29 Eylül 2015’te modernize edilmek amacıyla ulaşıma kapatılmıştı. 378 kilometre mesafede olan Samsun-Sivas arasında istasyon yolları dahil toplam 420 kilometrelik bir çalışma yapıldı. Sivas’tan hareket eden tren Tokat ve Amasya’dan geçerek Samsun hattında test sürüşü yaptı. Samsun’dan Sivas'a pazartesi günü TCDD Genel Müdürü ve heyetinin katılımı ile test seferi yapılarak, hattın açılış tarihinin belirlenmesi bekleniyor.



Karadeniz’in Anadolu’ya açılan iki demiryolu hattından biri olan ve Samsun Limanı’nı İç Anadolu Bölgesi’ne bağlamak amacıyla inşa edilen Samsun-Sivas Kalın hattı için 4 yıl önce AB hibe fonları desteğiyle modernizasyon projesi hazırlandı. Proje ile demiryolu alt yapısı platform genişliği 6.70 metre şeklinde zemin iyileştirmesi yapılarak yenilendi. Güzergahtaki 38 köprü yıkılarak yenilendi, 40 tarihi köprü restore edildi. 2 bin 476 metre uzunluğundaki 12 adet tünelde iyileştirme çalışması yapılan hattın ray, travers, balast, makas üst yapısı değiştirildi. Yenileme çalışmaları öncesinde 20 olan tren sayısı 30’a çıkarılarak hat kapasitesinde yüzde 50’lik bir artış oluşturulması hedefleniyor.