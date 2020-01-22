Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre; 2010 yılında sadece iki teknoloji şirketi “En değerli 10” listesinde kendine yer bulabilirken, 10 yıl sonra ilk yedi tamamen sanal firmalardan oluştu. ABD listeye beş şirket (Apple, Microsoft Corp, Alphabet Inc., Amazon ve Facebook) ile girerken Çin, iki şirket (Alibaba ve Tencent Holding) ile yer aldı. ABD’li beş teknoloji şirketinin piyasa değeri, 5 trilyon doları aşmış durumda. 2019’da 480 milyar dolar market değeri bulunan Alibaba dünyada e-Ticaret, e-Ödeme sistemi ve bulut bilişim ile ön plana çıkıyor. 472 miyar dolar pazar değerine sahip olan Tencent Holdings ise WeChat gibi Çin’de çok yaygın olarak kullanılan ve kullanıcılarına yemek siparişinden hastane randevusuna kadar pek çok konuda dijital hizmet veriyor.