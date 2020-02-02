Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temmuz ayından itibaren yürürlüğe girecek olan uygulamaya göre AB ülkelerinde satılacak olan telefonlarda tek tip kablo kullanılması zorunlu olacak.

Ancak cep telefonu modellerinde Lightning kablosunu kullanan ve sadece bu markaya özel bir kablo türüne sahip olan Apple, bu düzenlemeye başından bu yana karşı çıkıyor. Zira yeni düzenleme en çok bu markayı etkileyecek gibi görünüyor. Çünkü Android cep telefonu üreticilerinin büyük bir çoğunluğu ortak USB kablosu kullanıyor. Bu kabloların bir kısmı microUSB türünde iken bir kısmı ise USB Type-C bağlantısı kullanıyor. Apple ise sadece bazı iPad modellerinde USB Type-C kullanıyor. Ama telefonlarının tamamı Lightning adı verilen özel bir bağlantı türüne sahip.