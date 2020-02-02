Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Huawei'nin son amiral gemisi modeli Mate 30 Pro'nun 5 Şubat 2020'de Türkiye'de satışa sunulacağı açıklandı. Aynı açıklamada cihazın fiyatır 8 bin 999 TL olarak açıklandı.

Peki Huawei Mate 30 Pro kullanıcılarına neler sunuyor? İşte cihazın öne çıkan özellikleri...

Mate 30 Pro, 6.53 inç boyutunda, 2K+ çözünürlüğünde ve 18.5:9 formatında çentikli OLED ekrana ev sahipliği yapıyor. 409 ppi değerinde piksel yoğunluğu sunan model, piyasadaki en güçlü mobil işlemcilerden biri olan Kirin 990’dan güç alıyor.

Kirin 990, 2 adet 2.86 GHz hızında çalışan Cortex-A76 çekirdeğine, 2 adet 2.36 GHz hızında çalışan Cortex-A76 çekirdeğine ve 4 adet 1.95 GHz hızında çalışan Cortex-A55 çekirdeğine ev sahipliği yapıyor.

8 GB RAM ile gelen model, 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. Telefonun ana kamerası, 40 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.6 diyafram açıklığına sahip.

8 Megapiksel telefoto kamera ve 40 Megapiksel ultra geniş açı kameranın diyafram değerleri ise f/2.4 ve f/1.8 şeklinde.

Telefoto lens, 3 kata kadar optik yakınlaştırma yapabiliyor. 3D ToF kamera ile birlikte de telefonun kamerası, 3 boyutlu tarama yapabiliyor.

Cihazın ön kısmında ise kullanıcıları 32 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 3D ToF kamera olmak üzere çift kamera karşılıyor.

Gorilla Glass 6 teknolojisi ile korunan telefonda IP68 sertifikası da mevcut. IP68 ile birlikte telefon, 2 metre derinlikte yarım saate kadar dayanıklılık sunabiliyor.

Huawei Mate 30 Pro’nun 256 GB’lık versiyonu 1099 euro’luk fiyat etiketine sahip. 5G uyumlu Mate 30 Pro’nun fiyat etiketi ise 1199 euro

158.1 x 73.1 x 8.8 mm ölçülerine sahip olan telefonun ağırlığı ise 198 gram.