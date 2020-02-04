Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Araştırmanın sonuçlarına göre, Türk halkının neredeyse yarısı (yüzde 48,4) hiç gazete okumuyor, yüzde 42’si ise gazeteyi yalnızca internetten okuyor. Buna mukabil her gün kitap okuyanların sayısı yüzde 2,6’dan 4,3’e yükselirken hiç kitap okumayanların oranı ise yüzde 50,9 oldu.

Öte yandan, futbol maçına, sergiye ve konsere gidenlerin sayısı da 2018 yılına göre arttı. Hiç sinemaya gitmeyenlerin oranı yüzde 38,3; hiç tiyatroya gitmeyenlerin oranı ise yüzde 73,5 oldu. Günde beş saatten fazla sosyal medya ve bilgisayar oyunlarıyla geçirenlerin sayısı da 2018’e göre iki kat artarak yüzde 9,4’e yükselirken günde 1-3 saatini ayıranların oranı da 2018’e göre artış göstererek yüzde 49’a çıktı.

Araştırma, TV karşısında geçirdiğimiz sürenin de azaldığını gösteriyor. 2018 yılında günde beş saatten fazla TV izleyenlerin oranı yüzde 21,3 iken 2019’da bu oran yüzde 12,3’e geriledi. TV’ye günde 1-3 saat ayıranların oranı da geçtiğimiz yıl artarak yüzde 39,3’e yükseldi.