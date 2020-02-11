Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Evde ya da dışarıda, Wi-Fi çoğu zaman bizler için bir kurtarıcı niteliğindedir. Mobil verimizden yemek zorunda kalmaksızın sınırsız şekilde internete bağlanabilmemize imkân tanır. Ancak mevcut Wi-Fi teknolojileri düşük sinyal kalitesi sebebiyle kalabalık ortamlarda internet talebini karşılamakta yetersiz kalabiliyor. Yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlayan Wi-Fi 6 teknolojisi ile artık “internetim çekmiyor” dönemi sona eriyor. Yeni dönemde kafe, havalimanı, stadyum, meydan, okul, yemek ya da alışveriş merkezinde her kullanıcının internet hızı ortalama dört kat artacak.



BATARYA SÜRESİ ARTACAK

Wi-Fi 6 aslında, Wi-Fi 802.11ax’ın yeni ismi. Wi-Fi Alliance tarafından insanların daha kolay anlayabilmesi için sıralı sayı düzenine geçildi. İlk olarak da Samsung’un yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonu Samsung Galaxy S10’da kullanıldı. Geçtiğimiz ocak ayında Las Vgegas’ta düzenlenen CES Fuarın’da ise modem üreticileri Wi-Fi 6 teknolojisine uyumlu yeni routerlarını tanıttı.

Wi-Fi 6 ile beraber veri transferlerinde ciddi bir dönüşüm yaşanacak. Transfer hızında yaklaşık yüzde 40’lık bir artış bekleniyor. Diğer yandan Wi-Fi 6’nın güç verimliliği açısından daha iyi bir noktaya gelmesiyle beraber batarya sürelerinde artışlar gerçekleşecek.



DAHA FAZLA CİHAZ BAĞLANACAK

Wi-Fi 5, MIMO (Çoklu Giriş, Çoklu Çıkış) adı verilen bir özellikle birlikte gelmişti. Bu özellik çoklu antenleri bulunan Wi-Fi radyoların erişim noktasına birden çok cihazla “konuşmasına” izin vermesiyle çalışıyordu. Wi-Fi 6 ise MU-MIMO (Çoklu Kullanıcı, Çoklu Giriş, Çoklu Çıkış) sistemini kullanıyor. Böylelikle 40-50 cihaz aynı Wi-Fi 6 ağından yararlanabilecek. Yani akıllı evlerde bu teknolojinin varlığı daha da anlam kazanacak. Bu teknolojiden yararlanabilmek için cihazlarınızın Wi-Fi 6’ya uyumlu olması gerekiyor. Özellikle bu teknolojiye adapte olabilecek yeni modem ve router alınması şart.



Wi-Fi 6 ile neler yapılabilir?

¥ Ultra-HD ve sanal gerçeklik yayınları için daha fazla bant genişliği

¥ Çoklu bağlantı desteği ile özellikle nesnelerin internetinin (IoT) gelişimine katkıda bulunacak.

¥ Bahsedilen bantlar daha fazla kanala bölünebilecek ve daha fazla iletişim imkânı sunacak

¥ Paketler daha fazla veri içerecek ve ağlar farklı veri akışlarını tek seferde işleyebilecek

¥ 4 kat daha çok performans.

¥ Dış mekanlarda ve kalabalık ortamlarda daha iyi performans

¥ Sunumun zayıf olduğu ağlardan kablosuz trafiği azaltma.