Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Dünyanın en büyük 10 telefon markası arasında gösterilen Hong Kong merkezli Çinli akıllı telefon markası Tecno Mobile Türkiye’de faaliyetlerine başlıyor. Android ekosistemine dâhil olan firma, amiral gemisi Phantom, kamera odaklı serisi Camon, giriş seviyesi serisi Spark ve multimedya odaklı Pouvoir serisi ürün ailesine sahip. Türkiye’de ilk olarak Camon ve Spark seri telefonlarının satışına başlayacak olan firmanın tablet modelleri ve aksesuar ürünleri de bulunuyor.

SIRADA VIVO VAR

2006 yılında kurulan Tecno Mobile, 60’dan fazla ülkede yaklaşık 21 bin satış noktası ile faaliyet gösteriyor. 2016 yılı sonundan bu yana İngiliz Premier Lig takımlarından Manchester City Futbol Kulübü’nün dünya çapında resmi tablet ve cep telefonu ortağı olan Çinli şirket, 2019 yılında toplam 16 milyonluk satış ve yüzde 1’lik pay ile dünyanın 10. büyük oyuncusu konumunda bulunuyor. Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri arasında yer alan bir diğer Çinli oyuncu Vivo’nun da önümüzdeki aylarda Türkiye pazarına girmesi bekleniyor.