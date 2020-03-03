Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

6 farklı kişiyi tanıyan tartı ile veriler kablosuz olarak EufyLife uygulamasına aktarılıyor. Akıllı tartının Fitbit, Apple Sağlık, Google Fit gibi uygulamalarla entegre şekilde çalıştığını belirten Anker Türkiye ve Orta Doğu Ülke Müdürü Cem Bodur, “Tüketicilerin son dönemde büyük ilgi gösterdiği sağlıklı yaşam konseptini destekleyen ve akıllı ürünlerimizden biri olan Eufy Akıllı Tartı, aslında tüm aileye pratik bir şekilde fayda sağlıyor. Anker EufyLife mobil uygulamamız ile spor yapanlar ilerlemelerini takip edebiliyor, formunu korumak isteyenler 12 hassas ölçümleri sayesinde ölçüm bilgilerine akıllı telefonlarından kolayca ulaşabiliyor” dedi.