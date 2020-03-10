Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Finartz, e-Ticaret’te ödeme işlemlerinin güvenliği konusunda geliştirdiği 3D Secure 2.0 yazılımıyla dünyada güvenli ödeme işlemleri konusunda tek otorite kuruluş olan EMVCo’dan sertifika alan ilk Türk şirket oldu. 31 ülkeden 71 şirketin onaylanarak sertifika aldığı 3DS Secure 2.0 alanında üç farklı ürünle listede yerini alan Finartz, aynı zamanda dünyada bu alanda lisanslı üç ürünü bulunan 71 şirketten de ikincisi oldu. Finartz sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde kullanıma sunacağı yazılımıyla finans sektöründe, finans teknolojileri alanında hizmet ihracatı yapan ilk firmalardan biri olacak. Finartz Genel Müdürü Cihan Demir, 3D Secure 2.0’ın sağladığı akıllı güvenli çözümleri ile e-ticarette alıcıyı da koruduğunu belirterek “Sahip olduğu akıllı doğrulama yöntemi sayesinde alıcının satın alma davranışlarına aykırı işlemleri yapay zeka ile kontrol eden 3D Secure 2.0, kimlik hırsızlığının önündeki en güçlü engellerden biri hâline geliyor” dedi.