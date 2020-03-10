Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türk mühendisleri ve yazılımcıları tarafından geliştirilen Bitci Chain, kullanıcısına borsa ve ödeme platformuna bağlı programlanabilme özelliğiyle birlikte üzerinde token oluşturma ve akıllı sözleşmeler çalıştırılabilme imkânı veriyor. Bitci Chain çatısı altında, şirketlere altı temel hizmet sunabildiklerini ifade eden Bitci Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar “Bunlardan en dikkat çekici olan Bitci PAY olarak nitelendirdiğimiz çözümümüz. Bu teknoloji aslında kripto paraların, işletmeler tarafından bir ödeme yöntemi olarak kullanılabilmesini sağlıyor. Ayrıca kullanıcıların ürün ve hizmet karşılığı ödedikleri kripto paraları Bitci Pay tarafından TL’ye dönüştürülüyor. BitciLoyalty hizmeti ile de tüketicilere indirim, kampanya, hediye olarak o marka için geliştirilen token’lar verilebiliyor” dedi.