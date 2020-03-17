Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Turkcell yetkilileri virüsle birlikte data kullanımının arttığına dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu: “Turkcell olarak müşterilerimize sunduğumuz birçok dijital ürün ve servislerimiz aynı zamanda evden çalışma koşullarında işlerin daha kolay yürütmesine yardımcı oluyor. Bu hizmetlerden biri de Turkcell’in iletişim ve yaşam platformu BiP. Kullanıcılarına mesajlaşma ve görüntülü görüşme seçenekleri sunan BiP, evinden çalışanlara 10 kişiye kadar görüntülü konferans imkanı tanıyor. Şirketlerin çalışanlarına evde çalışmaya yönlendirmeye başlamasından bu yana BiP’in görüntülü görüşmelerinde yüzde 90’lık bir artış yaşandı. Toplam internet trafiğinin de yaklaşık yüzde 30 seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz.

Açıklamada, uzaktan eğitim konusunda yapılan çalışmalara dikkat çekilerek “Çocuklarımız eğitimlerini dünyanın en iyi 4.5G mobil altyapısı ve evlere kadar giden gerçek fiber internetimizi kullanarak Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulaması üzerinden kesintisiz olarak sürdürebilecek. Hatta bu amaçla bakanlığımızın tanımladığı 3GB’a ek olarak öğrenci, öğretmen hatta velilerimiz dahil ayırt etmeksizin tüm mobil müşterilerimize ek 3GB da biz hediye ederek 6GB internetle eğitim seferberliğine katkı sağlamak istedik. Bu süreci evlerinden takip ederek Turkcell sabit interneti kullanacak öğrenci ve öğretmenlerimize de EBA erişimlerinde kotayı kaldırarak hızlı erişimleri için platformu kullanırken internet hızlarını 100 MBit’e yükseltiyoruz. Öte yandan öğrencilerimiz uzaktan eğitimlerinin yanı sıra boş zamanlarında kendilerini geliştirebilmeleri için Zekâ Gücü projemizden faydalanabilecekler. Çocuklarımız eğitim teknolojileri uzmanları tarafından hazırlanan, Maker ve Kodlama başta olmak üzere Mobil Uygulama Geliştirme gibi birçok eğitimi alarak kendilerini yarına bugünden hazırlayabilirler” denildi.