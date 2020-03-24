Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Avantajix.com’un verilerine göre yemek, TV ve internet haberleri dışında insanların kitap okuduğu, çocukların eğitimi için araç gereç satın aldığı görülüyor. Önceden tatil ve seyahat harcamaları e-Ticaret’in lokomotifiydi, şimdi tamamen durdu. Online alışverişte ağırlık sanal süpermarketlere kaydı, kuru gıda, temizlik malzemesi, et, meyve ve sebze, kişisel bakım ve hijyen ürünlerinin alışverişinde yoğunluk var. Süpermarket ürünleri önceden aynı gün teslim edilirken, şimdilerde dört-beş güne uzayanlar var. Kitap ve çocuklar için eğitici setler de büyük talep görüyor. Hiçbir krizde azalmayan makyaj malzemesi ve kozmetik ürünü satışlarında ise azalma söz konusu.

Öte yandan iş yerlerinin ihtiyacını karşılayan ticaret sitesi Avansas, bireysel müşteri sayısı yüzde 350 arttığını duyurdu. Hızlı teslimatın yanı sıra temassız ödeme işlemlerinde de artış yaşandığını belirten Avansas Genel Müdürü Sedat Anak “Avansas üzerinde en çok talep gören ürünler ise; hijyende ve temizlikte kağıt havlular, tuvalet kağıtları, karton bardaklar, sıvı sabunlar, çamaşır suları ve yüzey temizleyicileri, gıdada ise çay, Türk kahvesi, küp şeker ve filtre kahve oldu” dedi.