Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Koronavirüs ile birlikte sabit internet trafiğinin yanı sıra hat başvuruları da rekor düzeyde arttı. Evden internet taleplerine yetişmeye çalışan Türk Telekom son 10 gün içerisinde 100 bin eve internet bağlantısı sağladı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Sağlık Bakanlığının evden kalın uyarısıyla birlikte firmaların evden çalışma modeline geçtiğini, Türk Telekom olarak da 7 bin çalışan ile evden çalışmaya başladıklarını bildirdi. Çağrı merkezlerinin ise yüzde 82’sini evden çalışabilir hale getirdiklerini ifade eden Önal “İnsanların evlerinden hem işlerini yapabilmeleri hem de ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışanlarımızın sağlığı için bütün aksiyonları aldık. Evde çalışabilir olanları evlerine gönderdik. 17 bini sahada, 7 bini ofis, 7 bini de çağrı merkezinde olmak üzere yaklaşık 32 bin çalışan ile hizmet veriyoruz. Sahadaki çalışanlar için koruyucu ekipman temin ettik. Diğer taraftan stokları güncelledik. Dışarıdan misafir kabul etmemeye başladık. İnşallah bu tedbirler netice verecek” dedi. Önal, şu anda sektörde rekabet değil birlikte hareket etme döneminde olduklarını da vurgulayarak, sağlık çalışanlarına bütün operatörler olarak mobilde 5 GB internet ve 500 dakika ses tanımlayacaklarını açıkladı.

VERİ TRAFİĞİ YÜZDE 30 ARTTI

Ümit Önal, evlerden internet talebinde ciddi artış yaşandığını ve internet trafiklerinde yüzde 30’luk artış görüldüğüne dikkat çekerek “Normal zamanlarda internet trafiği 21.30-22.30 saatleri arasında pik yapar. Evden çalışma ve uzaktan eğitimle birlikte bu, gün içerisine yayıldı. Sadece trafik artmadı, sabit internet bağlantı talebi de artış gösterdi. Normalde bir günde 3-4 bin haneye fiber götürüyoruz. Bu oran yarıdan fazla arttı. Son 10 gün içerisinde 100 bin yeni kurulum yaptık” diye konuştu.

EBA’YLA TRAFİK KATLANDI

MEB’in uzaktan eğitim projeleri EBA ve Zoom’un altyapıları üzerinden sağlandığını hatırlatan Önal, şunları kaydetti: Uzaktan eğitimin ilk gününde yani pazartesi günü yüzde 100 trafik geldi. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. 18 bin öğrenci düşünüldüğünde bu büyük bir başarı. EBA’nın bir bant genişliği var. Oradan istenilen kapasiteyi veriyoruz. Burada içerik sağlayıcı hattın kalitesine göre HD ya da SD içerik sunuyor. EBA’nın kapasitesine göre trafik gönderiyoruz. İstenilen kadar kapasite açarız. Bizim kısıtımız yok. Eğitim şu anda gayet iyi gidiyor. Sadece ilkokul, lise değil üniversite öğrencilerinin de eğitimi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz.

BORÇ ÖTELEME YOK

Ümit Önal, internet faturalarının alınmaması borçların ötelenmesiyle ilgili bir soruyu da “Hükûmet yetkilileri ve operatörler sürekli iletişim hâlinde. Bu süreç milli sorumluluk gerektiren bir süreç. Ortak platformda her an konuşuyoruz. Kimsenin taşın altına elini koyma tereddüdü yok. Şu anda borç öteleme operatörlerin gündeminde yok. Böyle bir talep de almış değiliz. Kamu otoriteleri gerekli önlemleri alıyor. Olması gereken zamanda üç operatör olarak adımları atacağız” cevabını verdi. Önal ayrıca, EBA sonrasında tablet ve bilgisayar talebinde de artış yaşadıklarını, bu tarafta bir kampanya düşünmediklerini aktardı.

İNTERNETTEN BASIN TOPLANTISI

Türk Telekom koronavirüs sebebiyle basın toplantısını dijital ortamda yaptı. Toplantıya Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın yanı sıra Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç ve Türk Telekom Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı Ali Gürsoy da hazır bulundu.