Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Revo Capital Fon II, 41 milyon avronun üzerinde sermaye taahhüdü ile ilk kapanışını gerçekleştirdi. Son kapanış için bir yıllık bir süresi bulunan Fon’un hedefi, taahhüt miktarını 60 milyon avroya ulaştırmak.

Fon’a Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 12,5 milyon avro, Türkiye Büyüme ve İnovasyon Fonu da (TGIF) 15 milyon avroluk destek gelirken yurtiçinde de EnerjiSA Enerji, Finberg, QNB Finansbank, Yıldız Ventures gibi kurumsal yatırımcıların destek geldi. Revo Capital Yönetici Ortağı Cenk Bayrakdar yatırım için ilk girişimi belirlediklerini belirterek “2013’te hayata geçirdiğimiz 66 milyon dolarlık ilk fonda yatırım yaptığımız 20 start-up’ın başarı grafiği ve geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz iki başarılı çıkış bizim için çok önemli bir referans oldu. Başta Türkiye olmak üzere odağımızda yer alan Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yatırım bekleyen start-up’lara ulaşmak için yoğun olarak çalışıyoruz” dedi.