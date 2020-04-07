Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türk girişimciler e-Noter uygulaması ile dünyanın neresinde olursa olsunlar, Avrupa Ekonomik Alanı’nın (EEA) bir üyesi olan Estonya’da noterden hizmet alır gibi işlem yapabilecek. Daha önce e-Oturum sahiplerinin Estonya’ya giderek gerçekleştirebileceği şirket hisse alım satımı, vekâletname ve kimlik doğrulama işlemleri ile hisse paylaşım işlemleri uzaktan gerçekleştirilebilecek. Biyometrik yüz tanıma işlemlerini gerçekleştiren e-Oturum sakinleri böylelikle dijital vatandaşlıklarını Estonya Büyükelçiliğine onaylatmış olacaklar.