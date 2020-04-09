Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağören “Yeni yeni yayılmaya başlayan 5G teknolojisi, bir taraftan virüsü taşıyanları ayırt edebilen, erişilmesi zor ve tehlikeli ortamları dezenfekte edebilen robotların geliştirilmesini mümkün kılarken diğer taraftan uzaktan eğitim, ev ofisi gibi yoğun veri trafiği ihtiyacına, insansız üretime yetişiyor” dedi. Bu teknolojinin ‘Covid-19 krizinin yayılmasını hızlandırmak’ gibi komplo teorileriyle engellenmeye çalışıldığını belirten Bağören, “5G ile Covid- 19 ya da başka bir hastalığın ilişkisi olduğunu gösteren tek bir bilimsel araştırma yoktur” diye konuştu.