Savunma Sanayii Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sağlık teknolojilerine dair uzun zamandır yapılan hazırlık ve gelişmeleri yerinde görüp son dönemdeki acil ihtiyacımız olan yerli solunum cihazı konusunda gelinen nokta hakkında bilgi aldı” ifadelerine yer verdi.
Savunma Sanayii Başkanı Başkanı Demir yerli solunum cihazını inceledi
09.04.2020 - 22:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 - 22:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, yerli solunum cihazı hakkında bilgi aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir,
695275 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/695275.aspx
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