Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu iddiaları içeren bazı ses kayıtlarında ise WhatsApp gruplarından çıkış yapılması ve grupların yeniden oluşturulması önerildi. Düzenlemenin, Mecliste görüşmeleri süren infaz paketine ekleneceği de iddialar arasında yer aldı. Ancak söz konusu iddialar, ilgili kurumların yetkililerince yalanlandı. TBMM’de böyle bir düzenlemenin söz konusu olmadığı, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Twitter’dan yaptığı açıklamada “WhatsApp grupları ile ilgili TBMM’de kanuni düzenleme gibi dolaşan asılsız bir haber ve ses kaydı var. TBMM’de Pazartesi gününe kadar görüşeceğimiz yasa teklifi içinde böyle bir kanun maddesi olmadığı gibi, görüşülen yasa İnfaz Yasası’dır, itibar edilmemeli” ifadelerini kulandı.