Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Cisco Türkiye Genel Müdiresi Didem Duru çalışanlara Webex üzerinden online görüşme ve toplantı imkânı sunduklarını belirterek “Korona öncesi Türkiye’de Webex üzerinden ayda ortalama 31 bin toplantı yapılıyordu. Bu toplantılara katılanların sayısı ise 43 bin civarındaydı. Toplantı sayısı mart ayında 195 bine, katılımcı sayısı da 883 bin kişiye ulaştı. 15 Nisan’da ise 210 bin toplantı 1,5 milyon katılımcıya ulaştık” dedi. Duru ayrıca koronavirüs nedeniyle Webex’in business versiyonunu KOBİ’lere ücretsiz kullandıracaklarını açıkladı.

Öte yandan Cisco, Telcoset ve Armada iş ortaklığıyla akıllı şehir çözümü LoRaWAN (Long Range Wide Area Network, Uzun Menzilli Geniş Alan Ağı) çözümünü tanıttı. Su ve enerji tüketimi, akıllı aydınlatma sistemleri, park yeri yönetimi, akıllı sulama sistemleri gibi şehirdeki birçok kritik altyapı, LoRaWAN üzerinden takip edilebiliyor.