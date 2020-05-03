Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Call of Duty: Modern Warfare'ın hasılatı 1 milyar doları aştı. İlk çıktığında oyunseverleri pek tatmin etmese de yapılan güncellemelerle serinin en beğenilen oyunu oldu. Call of Duty’nin bu başarısında Alican Afşar'ın katkısı da çok büyük. Ekipteki tek Türk isim olan Afşar, geliştirdiği efektlerle oyuna âdeta hayat veriyor. Bombanın patlama anını, ateşin yanma anını, duman ve su ile ilgili efektleri tasarlayan Afşar'ın önümüzdeki aylarda sinemaya girecek yerli bir yapımda da imzası bulunuyor. Alican Afşar'ın İstanbul'dan San Fransisco'ya uzanan ilginç hikâyesini kendinden dinleyelim:

¥ Oyuna nasıl merak saldınız?

Küçükken Star Wars filmlerini çok izliyordum. Sonra oradaki karakterleri bilgisayar ortamında kendim nasıl yapabilirim diye düşünmeye başladım. O zamanlar 14-15 yaşlarındaydım. Star Wars'taki karakterlere kendimin ve kardeşimin kafasını yerleştirmeye başladık. Sonra bu işin okulunu okumaya karar verdim. Sabancı Üniversitesinde görsel iletişim tasarımı bölümünden mezun oldum. Bu işin uzmanı bir arkadaşımın tavsiyesiyle ABD’de Academy of Art University’de Görsel Efekt üzerine yüksek lisans yaptım. Okul bittikten sonra birçok projede gönüllü çalıştım. Çünkü bu işin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyordum. En sonunda Microsoft’un sahip olduğu Turn10 stüdyosunda çalışmaya başladım. Orada yaklaşık sekiz ay boyunca Forza Motorsport oyununda güncelleme üzerinde çalışma yaptım.

YANLIŞLIKLA ÜST SEVİYEYE BAŞVURDUM

¥ Call of Duty ile tanışmanız nasıl oldu?

Forza Motorsport oyununda çalışırken aklımın bir tarafında da Call of Duty vardı. İş başvurusu yaptım ama farkına varmadan bir üst seviyeden yapmışım. Aslında benim seviyemde de pozisyon açacaklarmış, ben erken davranmışım. 1,5 hafta sonra bana dönüş yaptılar. Sonrada işe alındığımı söylediler.

¥ İyi bir oyuncu musunuz?

Çocukken babamla birlikte bilgisayar oyunları oynardık. Call of Duty'in 1, 2 ve 3'üncü serileri en favori oyunlarımdı. Zaten iş görüşmesinde de oyunla ilgili birçok soru sordular. Benim için çok rahat geçti.

¥ Oyunlardaki patlama sahneleri nasıl yapılır hep merak ederdim? Sonuçta efekt olmadan oyunun tadı da olmaz. Ne tür efektler yapıyorsunuz?

Ben patlama, ateş, duman ve su efektleri yapıyorum. Dünyadaki gerçek efektleri oyuna uyarlıyoruz. Mesela bir roket atılıyor, patlama oluyor, etrafa parçalar saçılıyor, kıvılcımlar ağaçları yakıyor. O patlama anını, kıvılcımı, ateşi ve dumanın tasarımı yapıyorum.

OYUNUN EN UZUN BÖLÜMÜ BANA AİT

¥ Oyunun bütün efektlerini siz mi tasarladınız?

Oyunun tek kişilik oynan versiyonunda yer alan "Konsolosluk" bölümündeki efektlerin tamamını ben tasarladım. Oyunun en uzun bölümlerinden biri. Bu bölümde bir tane suç örgütü elebaşı var. Örgüt lideri konsoloslukta tutuluyor. Ancak silahlı örgüt elemanları konsolosluğun etrafını çeviriyor. Onu oradan kaçırıp kurtarmanız gerekiyor. Orada çatışma ve patlamalar oluyor.

¥ Silah eğitimi verildi mi?

Görseli oluşturmak için kullanılan silahların bilgisi veriliyor. Silahla ateş edince nasıl bir sonuç çıkıyor onları araştırıyoruz. Mesela oyunda EMP silahı var. Elektro manyetik bir silah. Onun da efektini yaptım. Oyunun multiplayer versiyonunda cruise füzeleri kullanılıyor. Cruise füzeleri ile battle royale versiyonunda patlama anında çıkan dumanların tasarımı da bana ait.

¥ Oyunu geliştirirken askerlerden profesyonel destek alıyor musunuz? Sonuçta bir savaş oyunundan bahsediyoruz.

Hikâye konusunda eski askerlerden destek alındığını biliyorum. Daha gerçekçi olması için çalışıyorlar..

OYUN SAHNELERİNİ SİNEMALARDA KULLANIYORLAR

¥ Bilgisayar efektleri özellikle sinema çekimlerinde çok fazla kullanılıyor. Hollywood'dan teklif aldınız mı?

Hollywood film sektöründe çalışmak tercihim olmadı ama Türkiye'den bir film için çalışmam oldu. Hashtag adında bir korku filmi. Beş tane gencin başından geçen olayları anlatıyor. Görsel efektten sorumlu küçük bir ekibin başındayım. Film bir kaç ay içerisinde seyirci ile buluşacak.

¥ Bu teknolojiler sinema sektörünü nasıl etkileyecek?

Disney+ yayın kanalında Mandalorian adında bir dizi yayınlanıyor. Biliyorsunuz filmlerde bazı sahneler yeşil fon üzerinde çekilir. Daha sonra da onun üzerine eklemeler yapılır. İlk defa farklı bir şey denendi. Oyun motorunda oluşturulmuş görselleri fon olarak kullandılar. Şu an sinema ve oyun sektörü birleşmeye başladı.

¥ Gelecek planlarınızda Türkiye var mı?

Açıkçası Türkiye'ye dönüp kendi stüdyomu kurmak istiyorum. Oyun geliştirme düşüncem de var.