Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Find X2 modeli üçlü kamera dizilimi ile geliyor. 48 MP’lik ana kamera; Sony IMX586 sensöre sahip ve 1/2 inç sensör boyutu, f/1,7 diyafram açıklığı, Ultra Gece Modu 3.0, Ultra Video Sabitleyici özelliklerini barındırıyor. 12 MP ultra geniş açılı kameradaysa 1/2,4 inç sensör boyutu, f/2,2 diyafram açıklığı, 120 derece görüş açısı, 3 cm makro çekim, Ultra Gece Modu 3.0, Ultra Video Sabitleyici Pro özellikleri yer alıyor. 30x zoom özelliği ile video çekimde de yapabilen Find X2 modeli, 4K 60fps video çekimini ve Canlı HDR video kaydını da destekliyor. Snapdragon’un yeni mobil işlemcisi 865'i kullanan ve QHD+ çözünürlükte 120 Hertz ekran yenileme hızına sahip Oppo Find X2, 65W Super VOOC hızlı şarj teknolojisi ile 38 dakikada tamamen şarj edilebiliyor. Oppo Find X2'nin Türkiye fiyatı ise 9.999,00 TL

OPPO FIND X2 ÖZELLİKLERİ

¥ Ekran: 6,7 inç, 120 Hz,

Corning Gorilla

Glass 6 koruma

¥ İşletim Sistemi: Android 10.0 tabanlı ColorOS 7.1

¥ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865 (2,8 GHz)

¥ Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 12 MP

¥ Ön Kamera: 32 MP

¥ Bellek: 12 GB RAM

¥ Depolama: 256 GB

¥ Batarya: 4.200 mAh