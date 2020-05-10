Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sık sık ortaya attığı teknolojik fikirler ile kendisinden söz ettiren Musk, bu sefer çocuğuna koyduğu isimle gündeme oturdu. Çift, oğullarına "X Æ A-12" adını verdi. Herkes bu ismin ne anlama geldiğini merak ederken Grimes X harfinin matematikteki 'bilinmeyen değişkeni' temsil ettiğini açıkladı. Æ ise birçok dilde, mesela Japoncada "aşk" anlamında da kullanılıyor. Grimes'in son albümünde '4ÆM' adında bir şarkı da bulunuyor. A-12 de Amerikan yapımı bir savaş uçağı modeli. Ancak bu isme, Kaliforniya eyaleti tarafından onay çıkmayacağı iddia edildi. Eski eşinden beş oğlu daha olan Musk “Beş ila 10 yıl içinde konuştuğumuz diller kullanılmayacak” sözleriyle kendini savundu.