Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Tech Crunch" internet sitesindeki habere göre, şirket CEO'su Jack Dorsey gönderdiği e-postada, çalışanların bulundukları ülkedeki karantina tedbirlerinin kalkmasından sonra da evden çalışmayı sürdürebileceklerini belirtti.

Dorsey, teknik donanımların kurulumu ve bakımı gibi fiziksel olarak iş yerinde bulunmayı gerektirecek işleri yürüten personel dışında çalışanların şirket ofislerinde bulunmasına gerek görmediklerini ifade etti.

Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu konuya yaklaşımımız başından itibaren son derece hassas oldu. Evden çalışma modeline geçen ilk şirketlerden biri olduk. Çalışanlarımızın ve topluluğumuzun güvenliğini öncelik olarak görmeyi sürdüreceğiz." ifadeleri yer aldı.

- Twitter, 12 Mart'ta evden çalışma usulüne geçmişti

Twitter, Kovid-19 salgının yayılmasının ardından 12 Mart'ta dünya genelindeki personeline gönderdiği açıklamada, yeni bir uyarıya kadar evden çalışma usulüne geçileceğini bildirmişti.

Açıklamada, çalışanların evlerinde ofis düzeni kurmak için yaptıkları masrafların şirket tarafından karşılanacağı, evden çalışamayacak durumdaki sözleşmeli, yarı zamanlı ve taşeron işçilere ise olağan saat başına çalışma ücretlerinin ödeneceği kaydedilmişti.

Apple, Amazon, Microsoft ve Google gibi internet ve teknoloji şirketleri, Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelindeki ofislerinde personele evden çalışmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

Twitter, "Silikon Vadisi'nde tüm çalışanlarına evden çalışma zorunluluğu getiren ilk şirket" olmuştu.

Merkezi ABD'nin California eyaletinin San Francisco şehrinde bulunan şirketin dünya genelinde 4 bin 900 çalışanı bulunuyor.