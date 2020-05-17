Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türk AR-GE şirketi Ayvos'un geliştirdiği yapay zekâ yazılımı, kameralar üzerinden bireylerin altı metre çevresinde tarama yapabiliyor. Böylece AVM’ler ve restoranlarda sosyal mesafenin ihlal edildiği ya da maske kullanılmadığı gibi durumları tespit ederek gerekli önlemlerin alınması sağlanıyor. Ayvos CEO’su Eray Hangül, şu ana kadar alınan tedbirlerin boşa gitmemesi için normalleşme sürecinin yakından takip edilmesi gerektiğini belirterek “Yazılımımızla metro, otobüs, market, iş yeri gibi birçok bölgede koronavirüs önlemlerini artırıyoruz. Alınan görüntüler işlenerek kişinin maske takıp takmadığı ya da sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı belirlenebiliyor. Kişiler, yer değiştirse bile son konumunu belirleyebiliyoruz” dedi. Ayrıca yazlım sayesinde kameralardan elde edilen görüntülerle dezenfektan kullanım sıklığı da tespit ediliyor.