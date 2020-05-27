Türk oyun firması Peak Games, milyar dolarlık bir satış yapacağı belirtiliyor. İddialara göre; şirket bünyesinde yer alan bulmaca oyunları Toy Blast ve Toon Blast’ı ABD’li oyun devi Zynga 1 milyar doların üzerinde bir fiyata satın alacak.
Peak Games, daha önce okey ve kart oyunlarının yer aldığı bölümünü 100 milyon dolara ABD’li oyun devi Zynga’ya satmıştı.
ABD’li devden Türk oyununa milyar dolar
27.05.2020 - 18:06 | Son Güncelleme: 27.05.2020 - 18:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk oyun firması Peak Games, bulmaca oyunları Toy Blast ve Toon Blast’ı 1 milyar doların üzerinde bir fiyata ABD’li oyun devi Zynga’ya satacağı bildirildi.
Türk oyun firması Peak Games, milyar dolarlık bir satış yapacağı belirtiliyor. İddialara göre; şirket bünyesinde yer alan bulmaca oyunları Toy Blast ve Toon Blast’ı ABD’li oyun devi Zynga 1 milyar doların üzerinde bir fiyata satın alacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : abd,türk oyunu,yatırım,
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