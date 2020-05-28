Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KOBİ'lerin faaliyetlerini kesintisiz ve güvenli bir şekilde sürdürmeleri için çözümler sunan Vodafone Business, Dijital İş Ortağım Programı ile büyük işletmelerle KOBİ'leri bir araya getiriyor. Büyük işletmelerin KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuklarına ilham olmasını hedefleyen Dijital İş Ortağım Programı'nda bu işletmelerin pazarlamadan markalaşmaya uzanan yolculukları anlatılırken KOBİ'lerin koronavirüs salgını yüzünden değişen iş yapış şekilleri ve yeni süreçteki fırsatlardan nasıl yararlanabilecekleri ele alınıyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin moderatörlüğünde gerçekleştirilen Dijital İş Ortağım Programı'nın ikinci bölümünün konukları Domino's Pizza Avrasya Grup CEO'su Aslan Saranga ile Edirne'de ceviz üretimi yapan Hakan Keskin oldu. Aslan Saranga, koronavirüs salgını sürecinde yeme-içme sektöründe yaşanan gelişmeleri, uzun süredir yatırım yaptıkları dijitalleşmenin bu süreçteki çalışmalarına etkilerini ve işletmeler için yeni fırsatları değerlendirdi. Hakan Keskin de programa KOBİ'ler için pazarlama ve yurt dışına açılabilme imkanlarına ilişkin sorularıyla katkıda bulundu.

Meltem Bakiler Şahin: "KOBİ'ler büyürse Türkiye büyür"

Uzun süredir işletmelerin ancak dijitalleşmeyle büyüyebileceğini, hem yerel hem global rekabette bir adım önde olabileceğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, koronavirüs salgınının dijitalleşmenin, kesintisiz ve güvenli bağlantının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Meltem Bakiler Şahin, şöyle konuştu: "Ekonomimizin can damarı olan KOBİ'ler Türkiye'de toplam işletmelerin yüzde 99,9'unu oluşturuyor. Vodafone Business olarak biz de uzaktan çalışmayı destekleyen teknolojilerimizle KOBİ'lerimizin iş sürekliliğine destek oluyoruz. Bu teknolojiler bugün binlerce çalışanı olan çağrı merkezlerinin dahi ofise gitmeye gerek kalmadan evden çalışmasına imkan veriyor. Evden çalışırken de güvenli ve kesintisiz bağlantı kurulmasını sağlıyor. Çalışanı evde güvende, şirket verilerini de koruma altında tutuyor. Üretime devam etmesi gereken tesislerde ise çalışanların sosyal mesafeyi korumasını sağlıyor. Üretim sektöründe, sürekliliği sağlayabilmek adına sağlık konusundaki çözümlere ilgi var; sosyal mesafe takip ve termal kamera çözümlerimiz üretimde en çok tercih ettiği ürünler. Perakende sektörü, mağazalarda/dükkanlarda kaybedilen trafiği kompanse etmek için toplu SMS ve dijital pazarlama çözümlerine yönelmiş görünüyor. E- ticaret, dijital pazarlama ve temassız teknolojiler daha da önem kazandığı için işletmelerin sosyal medya ve dijital platformları daha fazla kullanmaya başladığını gözlemliyoruz. Vodafone Business olarak bu süreçte işletmelerin dijitalleşme ile ilgili her türlü ihtiyacı için çözüm sunmaya, özellikle uzaktan çalışma ile ilgili ürünlerimizle onlara destek olmaya devam edeceğiz."