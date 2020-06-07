Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

6,5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan Oppo Reno 4 Pro ise 90 Hz ekran yenileme hızıyla dikkat çekiyor. İşlemci tarafında Oppo Reno 4 ile aynı platformu paylaşan Reno 4 Pro, 12 GB RAM seçeneği ile Reno 4'ten ayrışıyor. 128 GB / 256 GB dâhili depolama alanı seçeneği Oppo Reno 4 Pro'da da yerini koruyor. Reno 4'te de 48 MP ana kamera kullanılıyor ancak kamera optik imaj sabitleme desteği sunuyor. Ana kameranın yanında ise 12 MP ultra geniş açılı kamera + 13 MP telefoto kamera bulunuyor. Önde ise 32 MP çözünürlüğünde tek bir kameraya sahip.