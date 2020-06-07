Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

8 farklı ülkeye ihracat yapan ve 150’nin üzerinde büyük markaya hizmet veren şirketin yeni ürünü olan akıllı bileklik, yalnızca pandemi değil, yeni normal döneminde de iş sağlığı ve güvenliğini bir üst noktaya taşıyacak özellikleri bünyesinde bulunduruyor. İçerdiği yazılım sayesinde geriye dönük tarama yapan Skadi, diğer bilekliklerle olan etkileşimin kaydını tutarak topladığı verileri ilgili birimlerle paylaşıyor. Böylece kullanıcıların ne zaman, nerede, kaç kez temas hâlinde olduğu tespit edilebilirken, ayrıca iş makinelerinde muhtemel çarpışmaları önlüyor. Fabrika, plazalar, eğlence merkezleri, oteller, spor salonları gibi her kitleye ve sektöre uyarlanmaya hazır bir ürün olan Skadi’nin yıl sonuna kadar 50 ülkeye ihraç edilmesi hedefleniyor. Şirket CEO'su Kadir Demircioğlu, bir ayda 10 binin üzerinde sipariş aldıklarını belirterek "Haziran sonuna kadar 20 bin adede ulaşırız. Hali hazırda otomotiv, perakende ve lojistik sektörlerinden çok sayıda markayla işbirliğimiz var. Bu bileklik sadece pandemi döneminde değil, hayat normale döndüğünde de iş güvenliği ve iş sağlığı konusunda katma değer sağlayacak yepyeni bir ürün, unutmamalıyız ki tek bir pozitif vaka tüm süreçleri durdurur. Skadi ile kesintisiz ve güvenilir bir operasyon için biz hazırız" dedi.