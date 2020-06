Türkiye Gazetesi

Küresel salgınla birlikte şirketlerin aldıkları uzaktan çalışma kararını siber korsanlar fırsata çevirmeye çalıştı. Özellikle evden çalışan kişileri ve uzaktan çalışma sistemine geçen fakat yeteri kadar siber farkındalığı yüksek olmayan şirketleri hedef alan siber saldırılar, nisan ve mayıs aylarında yaklaşık yüzde 25 artış gösterdi.

Pek çok açıdan zorlu geçen pandemi sürecinde siber mağduriyetlerin yaşanmaması için harekete geçen Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi üyesi Berqnet Firewall, Ulusal Siber Güvenlik Kriz Masası kurarak nisan ve mayıs ayları boyunca gelen yardım taleplerine gönüllü danışmanlık hizmeti verdi. Siber saldırıya maruz kalan, mağduriyet yaşayan veya gerekli siber önlemleri almak isteyen tüm sektörlere ve kişisel kullanıcılara karşılıksız destek veren Siber Güvenlik Kriz Masası, iki ayda 37 farklı ilden 200'den fazla şirket ve bireysel kullanıcının talebine çözüm sundu.

Saldırların hedefinde hammadde üretimi, gıda, tarım ve otomotiv yan sanayi sektörleri yer aldı

Kovid-19 kaynaklı siber saldırıların ve fidye dolandırıcılarının özellikle uzaktan çalışırken herhangi bir güvenlik aracı kullanmayan şirketleri mağdur ettiğini belirten Berqnet Genel Müdür Yardımcısı Artuğ Tikiç, siber farkındalık eksiliğinin ve pandeminin neden olduğu psikolojik etkinin birçok firmayı siber saldırılara açık ve korunmasız hale getirdiğine dikkat çekti.

Tikiç, "200'den fazla firmadan aldığımız soru ve talebe baktığımızda maalesef uzaktan çalışarak güvenli ağ bağlantısı olmayan şirket ve çalışanlar nedeniyle fidye saldırganlarının hedefi olduklarını gördük. Bunun birlikte VPN hizmetleri hakkında bilgi eksikliği olan, oltalama saldırısı yaşamış kişi ve kurumlar da taleplerde üst sıralarda yer aldı. Sektörel olarak bakıldığında ise hammadde üretim sektörü, gıda, tarım, otomotiv yan sanayi, danışmanlık alanında faaliyet gösteren firmalar ve lojistik öne çıktı." dedi.

Her 2 KOBİ'den biri siber saldırı hedefinde

Yerli ve öz kaynaklarla geliştirilmiş güvenlik bilinciyle tüm Türkiye'den gelen mağduriyet vakalarına ilişkin soru ve destek taleplerine yanıt verdiklerini belirten Artuğ Tikiç, "Gelen talep ve soruların karşılanması, çözülmesi ve bu zor dönemde mağduriyetler hakkında doğru bilgilerin doğru kaynaktan gitmesi için çok çalıştık. Bu süreçten çıkardığımız en çarpıcı sonuç ise özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ile bireysel kullanıcıların siber güvenlik zafiyetleri oldu. Ne yazık ki taleplerin tamamına yakını, herhangi bir firewall kullanmayan küçük ve orta ölçekli işletmelerden veya bireysel kullanıcılardan geldi. Araştırmalar her 2 KOBİ'den 1'inin farklı seviyelerde siber saldırıya maruz kaldığını gösteriyor. Siber güvenlik farkındalığının artması ve anlaşılıp uygulanabilir hale gelmesi ülkemizin güvenliği açısından büyük önem taşıyor Bu noktada yalnızca büyük şirketlerin değil, internet erişimi olan her kullanıcının siber korsanlar için birer hedef olduğunu unutmamak ve bilinçli hareket etmek gerekiyor." değerlendirmelerinde bulundu.